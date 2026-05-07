CPI Card Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

CPI Card Group hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

CPI Card Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,17 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,400 USD je Aktie gewesen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CPI Card Group in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 147,1 Millionen USD im Vergleich zu 122,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at