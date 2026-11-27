CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Zahlen im Blick
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27.11.2026 21:47:00
CPI Europe-Aktie: Gewinn steigt trotz schwächerer Neubewertungen
In den ersten neun Monaten gab es Immobilienverkäufe in Höhe von 339,7 Mio. Euro. Dabei handelte es sich um Transaktionen in Italien, Österreich, Tschechien sowie zu einem geringfügigen Teil in Polen. Das Ergebnis aus Immobilienverkäufen drehte von minus 13,5 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf plus 9,6 Mio. Euro.
Wertminderungen bei Einzelhandelsimmobilien
Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerten hingegen fiel um rund 26 Prozent auf 83,5 Mio. Euro. Die Neubewertung des CPI BYTY Wohnimmobilienportfolios wirkte sich ebenso positiv auf das Bewertungsergebnis aus wie generell Wertsteigerungen in Tschechien, Kroatien und Serbien. Im Büroportfolio profitierte die CPI Europe von Neubewertungen in Polen und Tschechien. Wertminderungen gab es hingegen bei Einzelhandelsimmobilien in Rumänien, Ungarn, Polen und der Slowakei.
Das Finanzergebnis verbesserte sich um 9,5 Prozent auf minus 84,7 Mio. Euro. Das Ergebnis aus der Geschäftstätigkeit (EBIT) stieg auf 411,6 Mio. Euro, nach 396,2 Mio. Euro im Vergleichszeitraum des Vorjahres.
Das Immobilienportfolio umfasst derzeit 354 Immobilien mit einem Portfoliowert von 8,6 Mrd. Euro.
fel/hhi
APA
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