CPI Europe Aktie
27.03.2026 22:32:00
CPI Europe-Aktie: Kräftiges Ergebnisplus
Während das operative Ergebnis um 7,6 Prozent auf 377,8 Mio. Euro zurückging, stieg das Betriebsergebnis (EBIT) um 69,4 Prozent auf 710,3 Mio. Euro. Nach Immobilienverkäufen gingen die Mieterlöse um 4,5 Prozent auf 562,5 Mio. Euro zurück.
Immobilienportfolio umgeschichtet
CPI Europe verwies zudem auf ein "optimiertes Immobilienportfolio". So erwarb das Unternehmen etwa in Tschechien ein Wohnimmobilien-Portfolio mit rund 12.000 Wohnungen. Im Vorjahr wurden aber auch Immobilien im Wert von 736,6 Mio. Euro verkauft.
Das Immobilienportfolio der CPI Europe, die mehrheitlich der CPI Property Group des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek gehört, umfasste Ende letzten Jahres 357 Objekte mit einem Gesamtwert von 8,7 Mrd. Euro und einer vermietbaren Fläche von 3,8 Mio. Quadratmeter. Damit hat das börsennotierte Unternehmen mit der Umschichtung im Portfolio zwar die Anzahl der Objekte reduziert, aber die vermietbaren Flächen sowie die Bewertung gesteigert. Der Vermietungsgrad lag bei 94 Prozent, nach 93,2 Prozent ein Jahr zuvor.
CPI Europe verweist auf eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,1 Prozent. Der Netto-Loan-to-Value - der Anteil der Fremdfinanzierung bei Immobilien - liegt bei 42,6 Prozent. Der Buchwert der Aktie stieg auf 32,31 Euro, der Substanzwert je Aktie kletterte auf 35,62 Euro.
fel
APA
Weitere Links: