CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Bilanz
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29.05.2026 11:06:00
CPI Europe-Aktie legt zu: Kräftigem Ergebnisplus zum Jahresauftakt
Das Bewertungsergebnis aus Bestandsimmobilien und Firmenwerten drehte von minus 15 Mio. Euro im Vorjahreszeitraum auf nun plus 16,5 Mio. Euro. Hier gab es positive Effekte beim CPI BYTY Wohnportfolio in Tschechien, teilte die CPI Europe Donnerstagabend mit.
Strategische Verkäufe
Mit "strategischen Immobilienverkäufen", vor allem in Tschechien, erzielte die CPI Europe insgesamt 33,7 Mio. Euro. Die höheren Mieterlöse begründet die CPI mit dem Ankauf des tschechischen CPI BYTY Wohnimmobilienportfolios im November des Vorjahres und auf einen Anstieg der Mieterlöse auf vergleichbarer Basis um 2,3 Prozent. Bei den selbst genutzten Hotelimmobilien drehte das Ergebnis von minus 900.000 Euro auf plus 400.000 Euro.
Das Immobilienportfolio der CPI Europe umfasste Ende März 357 Objekte mit einem Gesamtwert von 8,77 Mrd. Euro. Der Vermietungsgrad lag bei 93,5 Prozent und die Bruttorendite bei 6,7 Prozent. Die Eigenkapitalquote lag bei 47,9 Prozent, nach 44,2 Prozent ein Jahr zuvor. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 328,6 Mio. Euro.
Im Wiener Handel gewinnt die CPI Europe-Aktie am Freitag zeitweise 3,83 Prozent auf 15,72 Euro.
fel/mp
ISIN AT0000A21KS2 WEB http://www.cpi-europe.com
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