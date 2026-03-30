CPI Europe Aktie

WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2

Finanzbericht 30.03.2026 09:41:00

CPI Europe-Aktie steigt: Kräftiges Ergebnisplus

CPI Europe-Aktie steigt: Kräftiges Ergebnisplus

Der Immobilienkonzern CPI Europe hat am Freitagabend den Finanzbericht für 2025 vorgelegt - und einen deutlichen Anstieg des Ergebnisses bekanntgegeben.

So erzielte der börsennotierte Konzern 2025 ein Konzernergebnis von 513,5 Mio. Euro, nach 133,5 Millionen im Jahr zuvor. Wobei sich das Neubewertungsergebnis auf 211,8 Mio. Euro belief, nach 12,6 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024. Die CPI Europe verwies hier auf eine positive Entwicklung in der Assetklasse Einzelhandel.

Während das operative Ergebnis um 7,6 Prozent auf 377,8 Mio. Euro zurückging, stieg das Betriebsergebnis (EBIT) um 69,4 Prozent auf 710,3 Mio. Euro. Nach Immobilienverkäufen gingen die Mieterlöse um 4,5 Prozent auf 562,5 Mio. Euro zurück.

Immobilienportfolio umgeschichtet

CPI Europe verwies zudem auf ein "optimiertes Immobilienportfolio". So erwarb das Unternehmen etwa in Tschechien ein Wohnimmobilien-Portfolio mit rund 12.000 Wohnungen. Im Vorjahr wurden aber auch Immobilien im Wert von 736,6 Mio. Euro verkauft.

Das Immobilienportfolio der CPI Europe, die mehrheitlich der CPI Property Group des tschechischen Milliardärs Radovan Vitek gehört, umfasste Ende letzten Jahres 357 Objekte mit einem Gesamtwert von 8,7 Mrd. Euro und einer vermietbaren Fläche von 3,8 Mio. Quadratmeter. Damit hat das börsennotierte Unternehmen mit der Umschichtung im Portfolio zwar die Anzahl der Objekte reduziert, aber die vermietbaren Flächen sowie die Bewertung gesteigert. Der Vermietungsgrad lag bei 94 Prozent, nach 93,2 Prozent ein Jahr zuvor.

CPI Europe verweist auf eine robuste Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von 47,1 Prozent. Der Netto-Loan-to-Value - der Anteil der Fremdfinanzierung bei Immobilien - liegt bei 42,6 Prozent. Der Buchwert der Aktie stieg auf 32,31 Euro, der Substanzwert je Aktie kletterte auf 35,62 Euro.

Die CPI Europe-Aktie notiert im Wiener Handel zeitweise 1,64 Prozent im Plus bei 15,45 Euro.

fel

APA

