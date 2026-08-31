CPI Europe Aktie
WKN DE: A2JN9W / ISIN: AT0000A21KS2
|Mieterlöse gestiegen
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31.08.2026 09:40:00
CPI Europe-Aktie wenig bewegt: Gewinnrückgang im 1. Halbjahr - operativ aber auf Kurs
Demnach stiegen die Mieterlöse durch den Kauf des tschechischen Wohnimmobilienportfolios CPI BYTY im November 2025 sowie ein organisches Mietwachstum von 2,4 Prozent. Das operative Ergebnis erhöhte sich folglich auf 224,3 Millionen Euro (2025: 195,1 Mio. Euro). In der Aussendung war von einer "guten operativen Performance" die Rede, die die Wirksamkeit einer 2025 begonnenen Anpassung der strategischen Portfolioausrichtung bestätige.
Einzelhandelsimmos von CPI Europa, S IMMO und CPI Property gemeinsam?
Zum Ausblick hieß es dann auch, dass die Strategie weiterverfolgt werde. "Ein Schwerpunkt liegt dabei auf der aktiven Weiterentwicklung des tschechischen Wohnimmobilienportfolios sowie dem Ausbau von Retail Parks."
Zudem prüfe man nun die Möglichkeit, Einzelhandelsimmobilien von CPI Europe, S IMMO und CPI Property Group in einer eigenen Konzernholding zusammenzulegen. Damit solle der Fokus auf Einzelhandelsimmobilien im Konzern weiter verstärkt sowie Asset Management und die Aufnahme externer Finanzierungen erleichtert werden, schrieb CPI. Dies geschehe vor dem Hintergrund eines zukünftigen Wachstums im Bereich von Einzelhandelsimmobilien.
In Wien zeigt sich die CPI Europe-Aktie zeitweise unbewegt bei 15,48 Euro.
phs
APA
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