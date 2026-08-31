CPI Europe gewährte Anlegern Blick in die Bücher

CPI Europe hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,39 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,09 EUR je Aktie generiert.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,96 Prozent auf 374,2 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 420,2 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at