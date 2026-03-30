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30.03.2026 06:31:29
CPI Europe verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CPI Europe hat am 27.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf 1,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CPI Europe 0,790 EUR je Aktie verdient.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 70,79 Prozent zurück. Hier wurden 120,2 Millionen EUR gegenüber 411,4 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum generiert.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 3,70 EUR gegenüber 0,970 EUR im Vorjahr.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 17,73 Prozent auf 1,22 Milliarden EUR. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,01 Milliarden EUR gelegen.
Redaktion finanzen.at
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