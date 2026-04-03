CPI PROPERTY GROUP: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CPI PROPERTY GROUP lud am 31.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,030 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 404,9 Millionen EUR – eine Minderung von 3,55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 419,8 Millionen EUR eingefahren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,010 EUR gegenüber -0,030 EUR je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat CPI PROPERTY GROUP 1,46 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 7,43 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,57 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at