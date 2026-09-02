CPI PROPERTY GROUP gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CPI PROPERTY GROUP ließ sich am 31.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat CPI PROPERTY GROUP die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CPI PROPERTY GROUP ein EPS von 0,010 EUR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CPI PROPERTY GROUP in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 322,1 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 335,4 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at