|
01.12.2025 06:31:29
CPI PROPERTY GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
CPI PROPERTY GROUP stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CPI PROPERTY GROUP mit 0,010 EUR je Aktie genauso viel verdiente.
Der Umsatz wurde auf 343,9 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 400,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX und DAX gehen etwas höher ins Wochenende
Die Märkte in Fernost bewegen sich am Montag in unterschiedliche Richtungen. Der heimische Markt zeigte sich am Freitag etwas fester. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende mit leichten Gewinnen.