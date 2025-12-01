CPI PROPERTY GROUP hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

CPI PROPERTY GROUP stellte am 28.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Mit einem EPS von 0,01 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CPI PROPERTY GROUP mit 0,010 EUR je Aktie genauso viel verdiente.

Der Umsatz wurde auf 343,9 Millionen EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 14,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 400,2 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at