CPI PROPERTY GROUP hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CPI PROPERTY GROUP hat am 29.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 328,6 Millionen EUR – das entspricht einem Minus von 11,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 371,9 Millionen EUR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at