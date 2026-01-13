CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
|
13.01.2026 17:25:33
CPI Report Shows Inflation Remained Steady at 2.7% in December
Surging grocery prices were offset by lower increases for appliances and vehicles in the last such report before the Federal Reserve meets to debate interest rates.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
