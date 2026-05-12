CPI CorpShs Aktie
WKN: 883530 / ISIN: US1259021061
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12.05.2026 14:37:13
CPI Shows Inflation Accelerating to 3.8% Annually in April After Weeks of War in Iran
The Consumer Price Index rose 3.8% in April from a year earlier as higher energy costs replaced tariffs as the driver of higher prices for Americans.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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