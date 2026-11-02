CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) ebenfalls ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 3,02 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 172,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at