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02.11.2026 06:31:29
CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) veröffentlichte am 31.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei 0,05 CNY. Im Vorjahresquartal hatte CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) ebenfalls ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 3,02 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 172,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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