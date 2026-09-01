CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) hat am 30.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) -0,030 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 3,58 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 947,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at