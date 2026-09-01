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01.09.2026 06:31:29
CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) hat am 30.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) -0,030 CNY je Aktie verdient.
Der Umsatz wurde auf 3,58 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 947,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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