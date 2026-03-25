CPI Yuanda Environmental-Protection (Group): So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) präsentierte in der am 23.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,05 CNY gegenüber -0,060 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 466,50 Prozent auf 9,22 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,63 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen EPS wurden 0,120 CNY je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CPI Yuanda Environmental-Protection (Group) 0,050 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 158,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,71 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 12,15 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at