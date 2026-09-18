Multi-Chem LtdShs Aktie
WKN: 934557 / ISIN: SG1I06878272
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18.09.2026 03:52:34
CPIB hauls Multi-Chem CEO, COO in for questioning; stock hits circuit breaker
Both executive directors were asked to post bail, surrender passports and mobile phonesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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