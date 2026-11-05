CPS Technologies: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

CPS Technologies hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS belief sich auf 0,02 USD gegenüber 0,010 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat CPS Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 8,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,14 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at