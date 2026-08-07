CPS Technologies öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CPS Technologies hat am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite standen 8,3 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at