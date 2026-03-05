CPS Technologies: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CPS Technologies hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz wurden 8,2 Millionen USD gegenüber 5,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,030 USD beziffert. Im Vorjahr hatte CPS Technologies -0,220 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 32,60 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 21,12 Millionen USD in den Büchern standen.

