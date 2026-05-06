CPS Technologies: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

CPS Technologies hat am 04.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,010 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,39 Prozent auf 7,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte CPS Technologies 7,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at