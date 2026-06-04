AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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04.06.2026 15:35:00
CPU-Markt schrumpft, aber x86-Anteil von AMD und ARM-Anteil wachsen
Im ersten Quartal sanken die CPU-Verkäufe, außer bei Servern. AMD nimmt Intel weitere Anteile des x86-Markts ab. ARM-CPUs legen bei Notebooks und Servern zu.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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