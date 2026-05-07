CRA International Aktie
WKN: A0EQWX / ISIN: US12618T1051
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07.05.2026 14:18:13
CRA International Inc. Profit Retreats In Q1
(RTTNews) - CRA International Inc. (CRAI) announced earnings for first quarter that Drops, from the same period last year
The company's bottom line came in at $11.13 million, or $1.69 per share. This compares with $18.00 million, or $2.62 per share, last year.
Excluding items, CRA International Inc. reported adjusted earnings of $13.09 million or $1.99 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.5% to $200.97 million from $181.85 million last year.
CRA International Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $11.13 Mln. vs. $18.00 Mln. last year. -EPS: $1.69 vs. $2.62 last year. -Revenue: $200.97 Mln vs. $181.85 Mln last year.
-Guidance: Full year revenue guidance: $ 785 M To $ 805 M
For the full year 2026, the company now expects adjusted EBITDA of 12.0% - 13.0%
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