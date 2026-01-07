CRA International Aktie
WKN: A0EQWX / ISIN: US12618T1051
|
07.01.2026 17:20:03
CRA International President and CEO Sells $1.4 Million Worth of Shares
On Dec. 3, 2025, President and CEO Paul Maleh executed an open-market sale of 7,500 shares of CRA International (NASDAQ:CRAI), according to a SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($182.97); post-transaction value based on Dec. 3, 2025 close.* 1-year price change calculated using Dec. 3, 2025 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Aktien in diesem Artikel
|CRA International IncShs
|215,78
|0,57%
|International Public Partnerships Ltd
|1,27
|0,48%