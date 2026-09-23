Cracker Barrel Old Country Store Aktie

Cracker Barrel Old Country Store für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0RD0J / ISIN: US22410J1060

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23.09.2026 14:26:44

Cracker Barrel Expects Adj. EBITDA, Revenue To Improve In 2027; Stock Up Over 8% In Pre-Market

(RTTNews) - Cracker Barrel Old Country Store, Inc.(CBRL), a chain of restaurants and gift stores, on Wednesday initiated guidance for fiscal 2027.

For the 12-month period to July 31, 2027 (fiscal 2027), Cracker Barrel expects adjusted EBITDA of $180 million to $200 million. The company anticipates total revenue of $3.325 billion to $3.4 billion, including comparable store restaurant sales growth of 3% to 5%, without new store openings.

For the 12-month period to July 31, 2026, Cracker Barrel has recorded adjusted EBITDA of $147.714 million with total revenue of $3.318 billion.

For fiscal 2027, Cracker Barrel projects capital expenditure of $110 million to $125 million.

The board will pay a quarterly dividend of $0.25 per share on November 12 to the shareholders of record as of October 16.

CBRL was up by 8.73% at $49.45 in the pre-market trade on the Nasdaq.

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Cracker Barrel Old Country Store Inc 41,27 2,99% Cracker Barrel Old Country Store Inc

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