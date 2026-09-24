Cracker Barrel Old Country Store: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cracker Barrel Old Country Store hat am 23.09.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,54 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,300 USD je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 868,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 849,3 Millionen USD.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,40 USD beziffert. Im Vorjahr hatten 2,06 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,32 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren 3,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,041 USD je Aktie sowie einen Umsatz von 3,32 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at