Cracker Barrel Old Country Store gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Cracker Barrel Old Country Store präsentierte am 30.11.2023 die Bilanzzahlen zum am 31.10.2023 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,510 USD. Im Vorjahresviertel hatte Cracker Barrel Old Country Store 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 823,8 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 1,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 839,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at