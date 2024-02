Cracker Barrel Old Country Store hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Cracker Barrel Old Country Store präsentierte am 27.02.2024 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2024 beendeten Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 1,37 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Cracker Barrel Old Country Store noch ein Gewinn pro Aktie von 1,48 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Cracker Barrel Old Country Store 935,4 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 933,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at