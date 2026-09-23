Cracker Barrel Old Country Store Aktie
WKN DE: A0RD0J / ISIN: US22410J1060
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23.09.2026 13:42:14
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. Reports Increase In Q4 Profit
(RTTNews) - Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) reported earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $12.20 million, or $0.54 per share. This compares with $6.75 million, or $0.30 per share, last year.
Excluding items, Cracker Barrel Old Country Store, Inc. reported adjusted earnings of $22.36 million or $0.99 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 2.2% to $849.34 million from $868.01 million last year.
Cracker Barrel Old Country Store, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $12.20 Mln. vs. $6.75 Mln. last year. -EPS: $0.54 vs. $0.30 last year. -Revenue: $849.34 Mln vs. $868.01 Mln last year.
For the year fiscal 2027,guidance for Total revenue is expected to be between $3.325 billion to $3.4 billion
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