Cracker Barrel Old Country Store legte Quartalsergebnis vor

Cracker Barrel Old Country Store hat am 04.03.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,06 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,990 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,86 Prozent auf 874,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Cracker Barrel Old Country Store 949,4 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at