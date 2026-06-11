Cracker Barrel Old Country Store vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cracker Barrel Old Country Store hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.04.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,90 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,560 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 797,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 821,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at