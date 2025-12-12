|
12.12.2025 06:31:28
Cracker Barrel Old Country Store zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Cracker Barrel Old Country Store äußerte sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.10.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Cracker Barrel Old Country Store ein Ergebnis je Aktie von 0,220 USD vermeldet.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 5,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 845,1 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 797,2 Millionen USD.
