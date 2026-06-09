Cracker Barrel Old Country Store Aktie
WKN DE: A0RD0J / ISIN: US22410J1060
|
09.06.2026 23:11:57
Cracker Barrel Q3 Profit Surges; Raises FY26 Revenue Outlook
(RTTNews) - Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) on Tuesday reported higher third-quarter profit, helped by a one-time litigation settlement. The company raised its fiscal 2026 revenue outlook.
For the third quarter, net income increased to $42.8 million, or $1.90 per share, from $12.6 million, or $0.56 per share, in the prior-year period. The results included a $47.4 million benefit related to a settlement agreement resolving interchange fee litigation.
Adjusted net income declined to $6.5 million or $0.29 per share from $13.1 million or $0.58 per share a year ago.
Quarterly revenue declined 2.9% to $797.4 million from $821.1 million last year. Comparable-store restaurant sales decreased 2.6%, while comparable-store retail sales fell 1.8%.
For fiscal 2026, Cracker Barrel raised its revenue guidance to $3.27 billion - $3.30 billion from the prior range of $3.24 billion - $3.27 billion. The company also increased its adjusted EBITDA outlook to $120 million - $125 million, compared with its previous forecast of $85 million - $100 million.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cracker Barrel Old Country Store Inc
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Cracker Barrel Old Country Store Inc
Aktien in diesem Artikel
|Cracker Barrel Old Country Store Inc
|31,55
|6,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAngriffe zwischen Iran und Israel eingestellt: ATX letztlich etwas leichter -- DAX schließt im Minus -- Wall Street beenden Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich weitestgehend erholt
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete am Dienstag knappe Verluste. Der deutsche Aktienmarkt rutschte ins Minus. An der Wall Street ging in unterschiedliche Richtungen. Anleger in Asien griffen am Dienstag fast allerorts beherzt zu.