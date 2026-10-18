CoreWeave Aktie
WKN DE: A413X6 / ISIN: US21873S1087
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18.10.2026 08:58:51
Cracks emerge in AI borrowing boom as CoreWeave, Oracle and SoftBank debt worries grow
Another worry: the increasing number of data centres that are being delayed by permitting issuesWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Aktien in diesem Artikel
|CoreWeave
|54,26
|-12,55%
|Oracle Corp.
|114,36
|-4,78%
|SoftBank Corp.
|1,35
|-1,92%
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