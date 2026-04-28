Sysco Aktie
WKN: 859121 / ISIN: US8718291078
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28.04.2026 17:06:51
Cracks In Restaurant Demand? Sysco Misses Revenue, Stock Drops
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