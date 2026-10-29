|
29.10.2026 06:31:29
Craftsman Automation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Craftsman Automation veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 59,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Craftsman Automation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,45 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 58,35 INR sowie einem Umsatz von 26,12 Milliarden INR in Aussicht erwartet.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gibt klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.