Craftsman Automation: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Craftsman Automation veröffentlichte am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 59,22 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 38,09 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Craftsman Automation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 29,45 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 47,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 58,35 INR sowie einem Umsatz von 26,12 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at