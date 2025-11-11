Craftsman Automation präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Craftsman Automation hat am 08.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 38,09 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 27,10 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Craftsman Automation hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 20,02 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 64,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at