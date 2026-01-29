Craftsman Automation präsentierte Quartalsergebnisse

Craftsman Automation hat am 28.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 46,32 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Craftsman Automation noch ein Gewinn pro Aktie von 5,42 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 20,57 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,76 Milliarden INR umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 37,80 INR sowie einem Umsatz von 20,57 Milliarden INR in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at