Craftsman Automation stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Craftsman Automation hat am 29.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 62,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,18 INR je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Craftsman Automation mit einem Umsatz von insgesamt 24,32 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 36,30 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 48,75 INR sowie einen Umsatz von 22,03 Milliarden INR belaufen.

Redaktion finanzen.at