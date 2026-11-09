Crane Aktie

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WKN: 850819 / ISIN: US2243991054

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09.11.2026 18:45:02

Crane: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 28, 2026, Crane (NYSE:CR) raised its full-year adjusted earnings guidance while delivering 8% core sales growth, which measures organic growth excluding acquisitions and currency fluctuations. Rapid execution across recent acquisitions and expanding margins in critical industrial markets show that operations are running effectively.

Three things management said stand out.

Management is integrating recent acquisitions ahead of schedule and earning higher profits than originally modeled. Return on invested capital, or ROIC, measures how efficiently a business generates profit from its invested capital, and Crane is hitting target returns 18 months early.

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