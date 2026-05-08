Crane: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Crane hat am 06.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,11 USD, nach 0,380 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,38 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 387,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 330,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at