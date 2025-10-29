Crane: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Crane äußerte sich am 27.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,33 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,34 Prozent auf 589,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 597,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at