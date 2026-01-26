Crane Aktie
WKN: 850819 / ISIN: US2243991054
|
26.01.2026 23:04:58
Crane Co. Reveals Advance In Q4 Profit
(RTTNews) - Crane Co. (CR) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings came in at $81.7 million, or $1.39 per share. This compares with $81.0 million, or $1.38 per share, last year.
Excluding items, Crane Co. reported adjusted earnings of $89.9 million or $1.53 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 6.8% to $581.0 million from $544.1 million last year.
Crane Co. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $81.7 Mln. vs. $81.0 Mln. last year. -EPS: $1.39 vs. $1.38 last year. -Revenue: $581.0 Mln vs. $544.1 Mln last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Crane Co.
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Crane Co.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.