Crane Harbor Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Crane Harbor Acquisition A veröffentlichte am 11.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,11 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Crane Harbor Acquisition A ein EPS von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at