Crane mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Crane präsentierte in der am 26.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,39 USD. Im Vorjahresviertel hatte Crane 1,38 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,78 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 544,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 581,0 Millionen USD ausgewiesen.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 6,26 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 5,05 USD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Crane im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,16 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,31 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,13 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at