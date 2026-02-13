|
13.02.2026 06:31:29
Crane verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Crane lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.
Das EPS wurde auf 0,83 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,00 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 19,49 Prozent auf 476,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 399,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,50 USD gegenüber 3,19 USD im Vorjahr.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Crane mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 11,43 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
