Crane verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Crane hat sich am 28.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,63 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,55 Prozent auf 724,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 577,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at