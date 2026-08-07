Crane zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Crane hat am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,61 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,430 USD je Aktie generiert.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,96 Prozent auf 493,2 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 404,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at