Cranes Software International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cranes Software International präsentierte am 15.06.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,02 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,760 INR erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 25,7 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 16,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 31,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,880 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -1,000 INR erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,34 Prozent auf 68,65 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 82,06 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at